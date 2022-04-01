Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir sezon geçiriyor... En büyük çıkış yapan yıldızlar arasında gösterilen 23 yaşındaki yıldız, Süper Lig 'de başarılı performansını 8 gol, 5 asistle taçlandırdı.

CHEYROU YAKIN TAKİPTE

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan genç oyuncu, Avrupa devlerinin yakın takibinde. Fransız ekibi Lyon, Kerem Aktürkoğlu'nu büyüteç altına almak üzere Şef Scout Bruno Cheyrou'yu görevlendirdi.

L'EQUIPE'İN MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Galatasaray'ın Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya ve Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçlarında attığı goller ve asistleriyle Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Kerem, Fransa'nın en ünlü spor sitelerinden L'Equipe'de manşet olmuştu. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinden önemli detaylara değinilirken, 1999 yılında İzmit'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu detayına yer verildi.

CAMPOS: 35 MİLYON EURONUN ALTINDAKİ RAKAMLARLA İLGİLENMEYİN

Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un sarı-kırmızılı yetkililere, “Kerem’deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin” dediği ifade edildi.

CHEYROU OLUMSUZ RAPOR VERDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray- Beşiktaş derbisinin yanı sıra Barcelona maçları ve Türkiye'nin Portekiz sınavını yakından takip eden Cheyrou, Kerem Aktürkoğlu için olumsuz rapor verdi.

ATLETICO MADRID DE PEŞİNDE

Atletico Madrid de 23 yaşındaki oyuncuyu radarına aldı. İspanyol devinin Kerem için 14 milyon euro teklif yaptığı ileri sürülmüştü. (Skorer)