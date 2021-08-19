Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı stoper Marcao'nun cezası belli oldu. PFDK, Galatasaray 'ın kadro dışı bıraktığı 25 yaşındaki oyuncuya 8 maç men ve 21.000 TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''

Ne olmuştu?

Giresunspor maçında skor 2-0 ve maç rahat giderken Galatasaray ’da skandal bir olay yaşandı. Kerem Aktürkoğlu’nun net bir pozisyonu kaçırıp, sonra top kaybı yaşaması sonrası Marcao arkadaşına söylendi. Genç yıldızın buna ‘sus’ işaretiyle karşılık vermesi, Brezilyalı oyuncuyu çıldırttı. Marcao metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı sonra yumruk salladı. Yaşanan şok olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.

Fatih Terim, genç oyuncuyu kenara aldıktan sonra, “Ne oldu?” diye sordu. Kerem, “Hocam sadece ‘sus’ dedim. Başka bir şey demedim” diyerek olayı anlattı.

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden yumruk attı?

Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı bir pozisyon sonrası Marcao, genç oyuncuya sert tepki gösteriyor. Kerem’in yaptığı bir hata sonrasında Marcao tepki göstermeye devam ediyor. Görüntülerden de görüldüğü üzere Kerem de ‘Sus’ işareti yapıyor. Bunun üzerine Marcao da genç oyuncuya saldırıyor.