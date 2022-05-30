Son dakika Galatasaray haberi! Kerem Aktürkoğlu seçimi bekliyor

Rüya gibi bir sezonu arkasında bırakan Kerem Aktürkoğlu, 51 maçta 13 gol ve 12 asistlik performansı ile hayal kırıklığı yaratan Aslan'da ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu. Fransa'dan çok ciddi teklifler aldığı öğrenilen 23 yaşındaki oyuncunun, geleceği konusunda karar vermek için aceleci davranmayacağı öğrenildi. Bu anlamda daha önce de sezon boyunca çok yorulduğunun altını çizen Kerem, tatiline devam ediyor ve Aslan'daki seçim sürecinin noktalanmasını bekliyor.

Menaceri teklifleri iletecek

Yeni gelecek başkanın da görüşlerini dinlemek isteyen Kerem için Dursun Özbek'in kesinlikle yollarını ayırmak istemediği de biliniyor. Milli futbolcunun ayrıca yakın çevresine de "Teklifler gurur verici. Ama Galatasaray ’ın menfaati olmadan bir yere gitmem. O yüzden bir süre daha bekleyeceğim" dediği öğrenildi. Seçim süreci sonrasında Kerem'in menaceri, gelen teklifleri yönetime iletecek.