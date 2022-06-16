Son dakika Galatasaray haberi! Kerem Aktürkoğlu için şok rapor

Galatasaray 'ın geride kalan sezonda en çok oynayan ismi olan Kerem Aktürkoğlu, lig bittikten sonra sosyal medyadan veda niteliğinde bir teşekkür mesajı yayınlayarak gündem olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipten sonra A Milli Takım 'ın da bankosu haline gelen ve son Litvanya sınavı ile birlikte bir senede 65 maça çıkan yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Sezon boyunca birçok Avrupa kulübü, Nef Stadyumu'na scoutlar göndererek 23 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etti. Galatasaray'ın beklentisi 15-20 milyon Euro seviyelerinde olsa da Kerem için hazırlanan scout raporları 10 milyon Euro üzerinde teklifler gelmesini zorlaştırıyor.

LYON'DAN 8 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Sabah'ın haberine göre; Milli futbolcuyu izleyen ve beğenen gözlemciler, "Karar mekanizmasında eksiklik var" notuyla olumsuz düşüncelerini de paylaşıyor. Fransız ve Alman kulüplerinden henüz Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro üzerinde teklif gelmedi. Lyon cephesi 7-8 milyon Euro bütçe ayırdı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmesi mümkün değil. Sarı-kırmızılıların 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncuyu düşük rakama kesinlikle satmayacağı ve maaşına zam yapılarak takımda tutmayı planladığı öğrenildi.



