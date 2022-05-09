Son dakika Galatasaray haberi! Kaos ortamı yıldızları bezdirdi

Sezona gençleştirme operasyonu ve büyük hedefler ile giren Galatasaray , kâbus gibi geçen sezonu geride bırakıyor. Fakat yaşanan yoğun süreç, oyuncuları da bir hayli yıprattı. Yönetimdeki belirsizliğin yanında teknik direktör Domenec Torrent'in de futbolcular ile bağı tamamen koptu. Florya'da tamamen, 'Mutsuzluk' havası hakim. Hâl böyle olunca da ayrılıklar gündeme geldi. Başta yabancı oyuncular olmak üzere birçok yıldız, şimdiden kulüp arayışlarına başladı.

Mohamed'den bonservis bekleniyor

Bu anlamda golcü Mostafa Mohamed, ilk gidecekler arasında gözüküyor. Mısırlı yıldızın menaceri, Fransa'da kulüp bakmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Mısır ekibi Zamalek'tan kiralanan, sezon başında ise 4 milyon Dolar karşılığında bonservisi alınan Mohamed, takımdan gitmek için adeta gün sayıyor. Galatasaray Yönetimi ise 24 yaşındaki futbolcunun satışından ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Mohamed için 7-8 milyon Euro'luk bir satış hedeflerken, şu anda ise en ciddi adayın Ligue 1 temsilcisi Lyon olduğu bildirildi.

Marcao'dan 10 milyon Euro

Marcao, zaman zaman performansı düşüşe geçse de Aslan'da savunmanın bel kemiği oldu. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde rakip oyunculara duvar ören ve ortaya koyduğu futbolla fark yaratan Brezilyalı da takımdan ayrılmak isteyenler arasında. 25 yaşındaki savunmacıdan da en az 10 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleniyor.

Metin Karabaş