Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş ile Galatasaray 'ın gündemine gelen Kaan Ayhan konusundaki gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Sassuolo'da bulunan milli futbolcu için Okan Buruk ve Ceyhun Kazancı'dan açıklama gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti. İşte Kaan Ayhan gerçeği...

G.SARAY EL SIKIŞTI

Galatasaray'da kurmaylar transfer dönemi bitmeden kısa bir süre önce Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle sarı-kırmızılılar 1 milyon 600 bin euro üzerinden 4 yıllığına el sıkışmıştı. Galatasaray, Sassuolo'nun 4 milyon euroluk transfer teklifini kabul etmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Skorer'in edindiği bilgiye göre; Sassuolo, Galatasaray'ın indirim talebine karşın beklentisini 6 milyon euroya yükseltmiş ve transfer rafa kaldırılmıştı.

KAZANCI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Kaan Ayhan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ceyhun Kazancı milli savunmacının transferinin zor olduğunu belirtmiş ve "Sassuolo, Kaan Ayhan için 6-7 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor" ifadelerini kullanmıştı.









OKAN BURUK DOĞRULAMIŞTI

Galatasaray'ın Kaan Ayhan'a ilgisini doğrulayan isim Okan Buruk olmuştu. Okan Buruk, Kaan Ayhan için transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirtmiş ve "Yapacağımız transferler var. Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor. Belki 1-2 kişi daha katabilirsek tabii ki rekabet oluşturmak istiyoruz" demişti.

KAAN AYHAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray’ın transferine çok yaklaştığı Kaan Ayhan’ın transferinin neden olmadığı ortaya çıktı. Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine Sassuolo sadece çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı. Dionisi’nin oyuncuyu kadroda aktif olarak değerlendirme düşüncesi de, kiralık transfer seçeneğinin önünü tıkayan diğer faktör oldu.





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4 MAÇTA OYNADI

Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo formasıyla 4 maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı. 27 yaşındaki oyuncunun Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.