Porto'dan Sergio Oliveira ile her konuda anlaşan Cim-Bomn, "forvet arkası" için de gözünü Joao Pedro'ya çevirmişti. Yönetim, Cagliari ile bonservis konusunda 5 milyon euro civarında bir rakama anlaştı.

Ancak futbolcunun menajeri, kendi komisyonu için 2 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı. İtalya basınına göre; 30 yaşındaki oyuncu, menajerine bu sebeple çok kızdı ve ikili arasında tartışma yaşandı. Sonrasında da siniri geçmeyen yıldız, Cagliari Teknik Direktörü Liverani ile de birbirine girdi.

"BENİ ZORLA TUTAMAZSINIZ"

Joao Pedro, kendisiyle devam etmek istediğini söyleyen hocasına, "Asla alt ligde oynamam. Burada kalmayacağım. Beni zorla tutamazsınız" dedi.

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu konusunda ortalık bir hayli gergin olsa da bu transferin de kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Forvet arkası oynayan Joao Pedro, rakipler için tam bir baş belası. Okan Buruk da tek forvetle çıkacağı maçlarda ondan "gizli forvet" olarak faydalanmak istiyor. Cim-Bom'da bu sezon şampiyonluk için takım adeta silbaştan yapılıyor. (Akşam)