Aslan'ın gözü orta saha transferinde. Sarı-Kırmızılılar, PSG'nin tecrübeli ön liberosu Idrissa Gueye ile Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro'yu kadrosuna katmaya kararlı. 8 numarayı geçtiğimiz günlerde transfer edilen Sergio Oliveira'ya teslim edecek olan Sarı- Kırmızılılar, orta sahanın savunma yükünü Gueye'ye, skor yükünü de Pedro'ya bırakmanın hesapları içinde.

Galatasaray 'da transferden sorumlu iki isim; Erden Timur ve Cenk Ergün, bu hafta Avrupa seferine çıkarak temaslara son noktayı koymayı planlıyor.

En yüksek bütçe onun

Özellikle Gueye'nin, PSG ile sözleşmesini fesh etme ihtimalinin ortaya çıkması, tamanlamıyla Aslan'ın iştahını kabartmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, kısa süre önce 32 yaşındaki futbolcuyla tüm şartlarda olmasada bir çok konuda anlaşma sağlamıştı. Gueye'nin boşa çıkarak bonservis sorununun ortadan kalkması, Galatasaray'ın bu transferi kesin olarak bitireceği anlamına geliyor.

Galatasaray cephesinin işte bu nedenle gözü, Gueye'nin PSG ile yapacağı kritik görüşmede. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadro yapılanmasındaki en yüksek maaş bütçesinide Gueye transferine ayırmış durumda.









Galatasaray bir adım önde

Joao Pedro konusunda ise Cagliari ile el sıkışan Galatasaray'ın geri adım atmasına yol açan konu, yüksek menacer komisyonuydu. Sarı-Kırmızılılar, Brezilya asıllı İtalyan yıldızla iletişime geçerek yeniden görüşme kararı aldı. Bu hafta yapılacak Avrupa seferindeki duraklardan biri de Pedro olacak. Tecrübeli futbolcunun aynı zamanda avukatlığını yapan temsilcisiyle gerçekleşecek olan transfer görüşmesi, "Ya tamam ya devam" anlamına geliyor. Bu arada İtalyan takımlarıyla da transfer görüşmeleri yapan Joao Pedro'ya en iyi şartları Galatasaray'ın sunduğu da gelen haberler arasında. Dolayısıyla komisyon sorunu çözüldüğünde, 30 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'ye getirilmesi çok yüksek ihtimal.