Son dakika Galatasaray haberi! Halil Dervişoğlu kararını verdi!

İspanyol basınında yer alan habere göre; son dönemde sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu'nun sezon sonu bitecek kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve Galatasaray 'dan ayrılacağı belirtildi. Milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediği ve menajerinin yeni takımlar için çalışmalara şimdiden başladığı ifade edildi.

ÖNCELİĞİ İSPANYA! GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Halil Dervişoğlu ise birçok Avrupa ülkesi tarafından yakından takip edilmesine karşın tercihini İspanya'dan yana yapmak istiyor. Aynı haberde, milli futbolcuyla Celta Vigo, Real Betis ve Valencia'nın ilgilendiği ve menajerinin de bu takımlarla temasa geçtiği vurgulandı.

İTALYAN VE ALMANLAR DA PEŞİNDE

Milli futbolcuyla İspanyol ekiplerinin yanı sıra Bundesliga'dan Stuttgart ve Serie A'dan Torino'nun da ilgilendiği iddia edildi.

Halil'in güçlü, mobil bir santrfor ve kaliteli bir isim olduğu vurgulanırken, Rotterdam doğumlu olması nedeniyle Hollanda pasaportunun da olduğu aktarıldı. Bu sezon Galatasaray'da 28 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 4 gol attı ve bir asist yaptı.