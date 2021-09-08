Galatasaray , uzun süredir aradığı orta sahayı Süper Lig 'de yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala buldu. Amadou Diawara, Mohamed Elneny ve Nampalys Medy gibi isimlerle görüşen ancak sonuç alamayan Sarı Kırmızılı ekip, Famalicao’dan Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı.









Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

Gustavo Assunçao, Galatasaray'ın Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu'nun ardından 11. transferi oldu.

Tam ismi Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunçao da Silva olan Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Assunçao’nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.







