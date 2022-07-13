Son dakika Galatasaray haberi! Gueye için en ciddi teklif

Sergio Oliveira'dan sonra bir orta saha transferi için daha geri sayıma geçen Galatasaray 'ın gözü Fransa'da. Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numaralı hedefi Idrissa Gueye, PSG'de kadro dışı kaldı. Fransız kulübü, sezon öncesi hazırlık yapacağı Japonya kampına Gueye ile birlikte gözden çıkarılan Icardi, Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum, Rafinha ve Rico'yu götürmedi. Önceki gün tesislere giderek sportif direktör Luis Campos'la bir görüşme yapan Gueye'den kendisine kulüp bulması istendiği ortaya çıktı. Fransız gazeteleri de Gueye için en ciddi teklifi Galatasaray'ın yaptığını ve Sarı- Kırmızılılar'ın bu transferde birkaç adım önde olduğunu yazdı.

Özbek: Limitleri zorlayalım

Galatasaray'da Erden Timur, bu transferi bitirmek üzere Paris'e hareket etmeye hazırlanıyor. Timur'un burada Campos'la bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar kısa süre önce de Gueye ile genel şartlarda anlaşmaya varmıştı. Ancak PSG ile mutabakat sağlanırsa, yıllık ücret konusunda da ortak bir zemin aranacak. Çünkü tecrübeli futbolcunun oldukça yüksek bir talepte bulunduğu belirtiliyor. Buna karşın Başkan Dursun Özbek'in, "Gueye için limitleri zorlayalım" mesajını vermesi, operasyon öncesinde Timur'u bir hayli rahatlattı.







