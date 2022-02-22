Süper Lig 'in 26. haftasında Galatasaray 'ın Göztepe 'yi uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Halil Dervişoğlu'nun ekrana yansıyan bir karesi gündem oldu.

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan ve 59. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine ofsayt pozisyonundaki Mohamed'e pas vererek takımını golden eden Halil Dervişoğlu, 62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Skor 2-2 iken 90+6. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonu için ekrana gelen Arda Kardeşler'in penaltı kararı vermesinin ardından sahadaki ve yedek kulübesindeki bütün futbolcuların sevindiği anlarda Halil Dervişoğlu'nun yedek kulübesinde oturduğu, ekrana yansıdı.

Bu kare, akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Galatasaray'ın sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yaptı.