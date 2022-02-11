Bafetimbi Gomis'in Galatasaray aşkı galip geldi, yıldız futbolcunun aldığı sayısız teklife rağmen Galatasaray'ı seçtiği ortaya çıktı. Neşesiyle ve takım içi uyumuyla Galatasaray'a bambaşka bir hava getiren Gomis, transferine ilişkin süreci anlattı.

Fransız basınına konuşan Gomis, kış transfer penceresinde yaşananlara içtenlikle yanıt vererek, "Fransa'dan Loic Perrin'den Saint-Etienne'e geri dönmemi isteyen bir telefon da dahil olmak üzere birçok teklif aldım. Saint-Etienne'de 10 yıl oynadıktan sonra durumları içimi burkuyor. Bana birçok şey katan bir kulüp." ifadelerini kullandı.

GOMIS'TEN GALATASARAY SÖZLERİ: "YARIM KALAN BİR HİKAYEM VAR"

Reims'ten de bir teklif aldığını söyleyen Gomis, "Genç takımdan sorumlu olmamı istedikleri güzel bir proje sundular fakat Galatasaray'da bitirmem gereken bir hikayem vardı." dedi.

Haberin devamında Saint-Etienne'nin Gomis için dolgun bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

GOMIS, GALATASARAY'DA GOL KRALLIĞI YAŞAMIŞTI

Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de 42 maça çıkan Gomis, 32 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti. 36 yaşındaki futbolcu o sezon sarı-kırmızılıların yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken aynı zamanda da Süper Lig 'de gol krallığı yaşamıştı.

Tecrübeli futbolcu, Ağustos 2018'de 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olmuştu.

Gomis'in Transfermarkt verilerine göre mevcut değeri 1.2 milyon euro. Galatasaray, Gomis için ilk döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Gomis, ayrıca takım arkadaşlarına antrenman sonrası yemek ısmarlayarak takım içindeki havayı da yumuşattı. Bu hareketiyle yönetimden büyük takdir toplayan yıldız golcü şimdiden Florya'ya pozitif bir hava kattı. (Akşam)