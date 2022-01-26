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Son dakika Galatasaray haberi! Gedson sözleşmeyi uzatıp geliyor

Portekizli orta sahanın Galatasaray’a kiralık gelebilmek için Benfica ile 2023 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul ettiği ortaya çıktı

26 Ocak 2022, Çarşamba 08:46 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray haberi! Gedson sözleşmeyi uzatıp geliyor

Lige verilen arada izin yapmayacak olan Galatasaray bu sürede Eyüpspor'la hazırlık maçı oynayacak. Yönetim de Gedson Fernandes başta olmak üzere yeni transferleri Alanya deplasmanına yetiştirmeye çalışacak. Gedson'un sarıkırmızılı kulübe dönmek için yaptığı fedakârlık ortaya çıktı. Portekizli yıldız, 8 milyon Euro bonservisi ödeyemeyen Galatasaray'a gelebilmek adına Benfica ile 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etti. Cimbom da böylece Gedson'u 1.5 yıllığına kiralama fırsatını yakaladı. 


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