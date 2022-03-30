Galatasaray 'da 30 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarının son durumu netlik kazandı. Burak Elmas ve kurmaylarının ibra edilmemesi sonrasında gerçekleşecek seçim öncesi adaylarda son durum şu şekilde...

İki isim ön planda!

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak olan olağanüstü kongre için iki isim ön plana çıktı: Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu. Listelerin teslim edilmesi için son tarihin 8 Nisan olması nedeniyle başka isimlerin hazırlık için yeterli zamanının olması çok adaylı seçim ihtimalini düşürdü.

19 Haziran 2021’deki seçimde de aday olan ve aldığı oy ile dikkatleri çeken Metin Öztürk, en hazır isim olarak görülüyor. Öztürk’ün seçimden sonra da ekibini koruması ve sürekli olarak toplantılar düzenlemesi avantajı olarak gösteriliyor. Metin Öztürk’ün kısa süre içerisinde de listesini divan başkanlığına vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte adaylık için adı geçen diğer isim ise Eşref Hamamcıoğlu...

Dursun Özbek adaylık düşünmüyor!

Son seçimi 41 oyla kaybeden Hamamcıoğlu’nun liselilerin desteği ile seçime girmesi bekleniyor. Hamamcıoğlu’nun, mali yönden nasıl mesajlar vereceği ve hangi isimleri listesine alacağı merakla bekleniyor. Camianın ileri gelenlerinin ikna etmeyi istediği eski başkan Dursun Özbek, seçime kesinlikle girmeyi düşünmüyor. Özbek’in, istediği tek adaylı seçim ihtimalinin düşük olması nedeniyle aday olması beklenmiyor.

Aysal açık kapı bıraktı!

Faruk Süren ve Ali Dürüst gibi isimler Özbek’i ikna etmek için yoğun mesai harcasa da olumlu bir yanıt alamadı.

Eski başkanlardan Ünal Aysal ise çevresine, “Bir değerlendirme yapacağım. Cuma gününe kadar kararım netleşir” diyerek adaylık için açık kapı bıraktı.

Süren sürprizi

Galatasaray’ın ileri gelenlerinden Ahmet Ocaklı, Dursun Özbek’in seçime girmemesi durumunda yeni bir isim ortaya attı. Ocaklı’nın, Başkan Burak Elmas’ın kayınpederi ve Cim-Bom’un eski başkanını çatı aday olarak sunduğu ifade edildi. Süren’in buna ne cevap vereceği daha sonra ortaya çıkacak. (Milliyet)



