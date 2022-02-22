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Son dakika Galatasaray haberi! Florya'da zirve günü

Galatasaray'da bugün çok önemli bir toplantı olacak. Başkan Burak Elmas, danışman Campos ve sportif direktör Sensibile'nin buluşmasında Torrent'in raporu masaya yatırılacak, gelecek sezonun planlaması yapılacak.

22 Şubat 2022, Salı 07:35 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray haberi! Florya'da zirve günü

Galatasaray 'da bugün toplantı günü. Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, danışman Campos ve sportif direktör Sensibile bir araya geliyor. Daha önce planlanan toplantıda gelecek sezonla ilgili transferlerin masaya yatırılacağı ve teknik direktör Domenc Torrent'in vereceği raporun görüşüleceği öğrenildi. Campos'un gelecek sezon için önerdiği 40 oyuncudan 12'siyle temasa geçildiği bildirilmişti. Diğer oyuncularla ilgili de gelişmelerin görüşüleceği, ayrıca İspanyol hocanın önümüzdeki sezon için takım yapılanması hakkındaki fikirlerinin değerlendirileceği kaydedildi. 

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