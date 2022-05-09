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Son dakika Galatasaray haberi! Fernando Muslera kararını verdi

Başakşehir karşısında 10 kurtarış yapan Uruguaylı file bekçisi, 2024 sonrasında da kariyerine devam etmek istiyor. Nando, en az 40'ına kadar oynamayı hedefliyor.

09 Mayıs 2022, Pazartesi 08:27 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray haberi! Fernando Muslera kararını verdi

Galatasaray , Süper Lig 'de son olarak Başakşehir'le 0-0 berabere kalırken, 35 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, tam 10 kurtarışa imza atmıştı. Özellikle son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve zaman zaman performansında görülen düşüşler sonrasında eleştirilen Nando, kendisine geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.

Aslan'la sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın hedefi en az 40 yaşına kadar futbol oynamak. Nando, Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.

O günkü yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak. Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray Teknik Heyeti'nde görev yapmayı planlıyor. (Akşam)

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