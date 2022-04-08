Galatasaray 'da sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe derbisi öncesinde oynadığı Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan sonra çekilen MR'ında kasık adalesinde orta düzey zorlanma olduğu tespit edilmişti.

Genç futbolcunun sakatlığını 2-3 hafta bulabileceği konuşulurken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımla birlikte kontrollü bir şekilde çalıştı. Kerem'in pazar gününe kadar kendisini daha da hazır hale getireceği ve derbi kadrosunda yer alacağı ancak ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil olabileceği örenildi.

Omar da geri döndü

Sarı kırmızılı takımın son Karagümrük maçı kadrosuna bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için yer alamayan futbolcusu Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan isimlerden birisiydi.

Mohamed kademeli çalışıyor

Mısır Milli Takımı'nda sakatlanan ve sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Mostafa Mohamed ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümünde ise fizyoterapist eşliğinde çalışmasını sürdürdü.

Metin Karabaş



