Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli için Cezayir basınında yer alan haberde Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcu ile yeni kontrat için görüşme halinde olduğu öne sürüldü. Kadrosunda bu sezon başında gençleşme operasyonu gerçekleştiren Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli'nin geleceği belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızın ülkesinden ile flaş bir iddia geldi.

YENİ KONTRAT

competition.dz isimli internet sitesinde yer alan haberde Galatasaray'ın sezon sonu kontratı bitecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif ettiği ve yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

FEGHOULİ REDDETTİ

Galatasaray'dan bonuslarla 4 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret alan Feghouli'nin ise kendisine sunulan yeni sözleşmedeki şartları yeterli bulmadığı ve bu yüzden yeni kontrat teklifine olumsuz baktığı ifade edildi. Feghouli ile ilgili yer verilen haberde Galatasaray'ın pandemi sonrası ekonomik sorunlar yaşadığı belirtilirken, kulübün de Süper Lig 'de tarihinin en kötü günlerini geçirdiğine vurgu yapıldı.

Galatasaray'a 2017 yılında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro'ya transfer edilen Feghouli, Sarı-Kırmızılı forma ile şu ana kadar 158 maça çıktı. Cezayirli futbolcu bu maçlarda 34 gol atıp, 30 asist yaptı.