Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki odasında '5' yıldız detayı dikkat çekti. Terim'in odasına 5 yıldız logosunu takdırdığı ve şampiyonlukları işlettiği görüldü. 22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu. Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.

4. yıldız için de hazırlamıştı

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Sarı Kırmızılı ekibin 19 şampiyonluğu bulunurken odasına 4. yıldızı eklemişti. Deneyimli hoca, logonun üstündeki yıldızın 4 yıldıza göre dizayn edilmesini istemiş ve "Birkaç sene içinde elde edeceğimiz başarılarla o yıldızı da dolduracağız" ifadelerini kullanmıştı.







