Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas'ın yolları ayırdığı teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçı öncesi flaş bir karar aldığı öğrenildi. Karşılaşma öncesi cuma günü yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmayı düşünen Terim, takımın iyiliği için bundan vazgeçti. Ancak Galatasaray, Hatay deplasmanında yine de 3 puan kaybetti.

Giresunspor yenilgisinden sonra Terim'in görevine son verildi

Galatasaray'ın Süper Lig 'de kötü gidişi ve Türkiye Kupası'nda Denizlispor yenilmesinin ardından Terim ile yönetim arasında yaşanan fikir ayrılıkları basına yansımıştı. Nef Stadı'nda GZT Giresunspor'a 1-0 yenilmesinin ardından Fatih Terim'in görevine son verildi.

İlk ve son imzam paylaşımı

68 yaşındaki Fatih Terim, kendi sosyal medya hesabından "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşerek iki fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta gözüken 'tek taraflı fesih' yazısı birçok kişi tarafından yönetime gönderme olarak algılandı.

Söyleşi tekliflerini kabul etmedi

Ayrılıkla ilgili Fatih Terim'in birçok söyleşi teklifi aldığı öğrenildi. Ancak tecrübeli teknik direktör, özel söyleşi yapmak yerine kamuoyunu bir basın toplantısıyla bilgilendirmenin daha doğru olacağını düşündü. (Ajansspor)