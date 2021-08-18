Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers'a konuk olacak. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerini analiz ettiklerini vurgulayan Terim, ''Rakibimizi analiz ettik. Klasik kuzey takımı. Yani mücadelesi yüksek ve agresif. Kolay bir maç olmayacak ama ben takımıma güveniyorum.'' dedi.

'Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor!'

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao hakkında da konuşan Terim, ''Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Değerlerimizden taviz vermek, kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz.'' dedi ve ekledi:









'Bunlar hep olur ama sonra öpüşülür, çözülür'

''Galatasaray değerlerini; camiamızın en önemli isimlerinden, yaşayarak, görerek öğrendim. Bu nedenle değerleri ve menfaatleri sadece bugün değil, bundan sonra da koruyacağım. Futbolda her antrenmanda, her koridorda çeşitli hadiseler olur. Olmazsa hepimizin sağlık olarak bir ekibe görünmesi lazım. Bunlar hep olur ama sonra öpüşülür, çözülür. Bunları yönetmek o kadar kolay değil ama biz kimseden bir şey saklamıyoruz.





'Yönlendirmeler, akıl vermeler...'

''Galatasaray, kimsenin dediği yönde hareket etmeyecektir. Böyle durumlarda yazılar, yönlendirmeler, akıl vermeler gibi çeşitli baskılara maruz kalıyoruz.''

'Aralarında 2 yaş var Kerem ile'

"Marcao da 35 yaşında değil. Aralarında 2 yaş var Kerem ile. Özrünü diledi. Üzgün olduğunu gösterdi. Herkes hata yapıyor. Kerem ile toparlayacağız. Olmaması için her şeyi yapardık ama bireysel hataların önlemi yok. Bunun disiplinle alakası yok. Anlık olay."