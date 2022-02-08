Son dakika Galatasaray haberi! Fatih Terim için başkanlık iddiası!

Galatasaray 'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda son dönemde yaşanan kötü gidişatın ardından Fatih Terim ile yollar ayrılırken sular henüz durulmuş değil. Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan Terim'le alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılırken deneyimli hocanın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları ortaya atıldı.

BAŞKANLIK KARARI...

Divan üyesi olan Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilirken tecrübeli Futbol adamının böyle bir girişiminin olmadığı öğrenildi. Hürriyet'in ulaştığı bilgiye göre, ailesiyle birlikte Bodrum'da olan Terim, başkan adaylığı ile alakalı bir karar ya da tasarrufta bulunmuş değil. Terim ile adaylığıyla alakalı bir araya geldiği iddia edilen Galatasaray’ın önemli isimleri de böyle bir görüşme olmadığını dile getirdi.

6 AYRI BAŞKANLA ÇALIŞTI

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hocalık kariyerinde Burak Elmas ile beraber 6 ayrı Başkan ile çalıştı. Terim'in bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı; hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk 'çatırdama' ise aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut Başkan Burak Elmas döneminde oldu. Terim'in merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmaya başlamamıştı. Tecrübeli teknik adam; Burak Elmas'ın seçim sürecindeki kozlarından biri olmasına rağmen yönetimdeki sancılar ve takımın gidişatı nedeniyle 7'nci ayda yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı.