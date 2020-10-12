Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim 5. yıldızı taktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki odasındaki 5 yıldız detayı gözlerden kaçmadı. Terim'in duvarına 3 köşesinin boş olduğu 5. yıldız logosunu taktırması ve şampiyonlukları işlettiği görüldü.

12 Ekim 2020, Pazartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim 5. yıldızı taktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma ofisindeki bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı. Galatasaray efsanesi Terim'in hemen arkasında 5 yıldızlı Galatasaray amblemi bulunması dikkat çekti.

22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın, 5. yıldızı alması için 25 şampiyonluğa ulaşması gerekiyor. 5. yıldızın 3 köşesinin henüz boş olması, yıldızın 23, 24 ve 25. şampiyonluklar kazanıldığında tamamlanacak şekilde tasalanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

TFF, Süper Lig'de takımların armalarına her 5 şampiyonlukta bir yıldız takmalarına izin veriyor. Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edene kadar armasında 4 yıldız kullanabilecek.

Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.


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