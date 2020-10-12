Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim 5. yıldızı taktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki odasındaki 5 yıldız detayı gözlerden kaçmadı. Terim'in duvarına 3 köşesinin boş olduğu 5. yıldız logosunu taktırması ve şampiyonlukları işlettiği görüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma ofisindeki bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı. Galatasaray efsanesi Terim'in hemen arkasında 5 yıldızlı Galatasaray amblemi bulunması dikkat çekti.
22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın, 5. yıldızı alması için 25 şampiyonluğa ulaşması gerekiyor. 5. yıldızın 3 köşesinin henüz boş olması, yıldızın 23, 24 ve 25. şampiyonluklar kazanıldığında tamamlanacak şekilde tasalanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
TFF, Süper Lig'de takımların armalarına her 5 şampiyonlukta bir yıldız takmalarına izin veriyor. Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edene kadar armasında 4 yıldız kullanabilecek.
Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.