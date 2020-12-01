Son dakika Galatasaray haberi: Falcao ne zaman dönecek?
Galatasaray - Falcao beraberliği istikrarsı şekilde devam ediyor. Sakatlıklar nedeniyle sık sık formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldız Falcao'nun sahalara dönüş tarihi merak konusu. Usta golcü, ligde son olarak 24 Ekim'de BB Erzurumspor maçında forma giymiş ve attığı golle galibiyeti getirmişti.
Sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao'nun durumu merak konusu oldu.
Kolombiyalı yıldızın bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenirken, kendisini iyi hissetmesi halinde cumartesi günü Hatay karşısında çok az da olsa dakika alması ihtimaller dahilinde.
Galatasaray'da oynadığı maç sayısı, oynamadığı maç sayısını yakalamak üzere olan (29 maç oynadı, 26 maç kaçırdı) Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı.
(Sabah)