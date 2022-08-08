Başkan Dursun Özbek'in seçim sürecinde önemli kozu olan Erden Timur göreve gelir gelmez Arda Turan'la temasa geçerek sportif direktörlük teklifini götürdü. Milli oyuncu bu teklife sıcak bakarken, Başkan Özbek ise onay vermedi.

Transferde destek oluyor!

Erden Timur, Başkan Özbek'in olumsuz görüş belirtmesi üzerine bu kez Arda Turan'ı teknik ekibe monte etmek istedi. Timur, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu Okan Buruk'un yardımcı hocaları arasına katılması konusunda teklif götürdü.

Teklife sıcak bakan Arda Turan, Timur'dan bu konuda 4 Temmuz'a kadar süre istedi. Arda Turan'ın transfer çalışmaları ve oyuncular konusunda da Erden Timur'a destek olduğu öğrenildi.

Sportif direktör olabilir

Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı. G.Saray'la sözleşmesi biten ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor. (Sabah)