Son dakika Galatasaray haberi! Emre Taşdemir ile 1+1 yıllık imza

Ömer Bayram'la 3 yıllık yeni anlaşmaya varan Galatasaray 'da gözler Emre Akbaba'ya çevrilmişti. Ancak sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren diğer Emre olan Taşdemir sürpriz şekilde nikah tazeledi.

2.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlık problemleri yaşayan Emre Taşdemir, yedek sol bek olarak takımda tutuldu ve 1+1 yıl sözleşme imzalandığı öğrenildi. Bu sezon 12 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 asist yapmıştı. (Sabah)

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