Galatasaray ’da eski Başkan Dursun Özbek projeleri ile kulübü ayağa kaldırmaya çalışırken, öncelikle camiadaki bölünmeye ve küskünlüğe son vermeye çalışıyor.

Üyelerle gerçekleştirdiği sohbetlerde gruplaşmaların ve kırgınlıkların önlerindeki en büyük engel olduğunu belirten Özbek’in, “Sevgi ve kenetlenme olmadan hangi projeyi yapabiliriz? Galatasaray’ın ayrışmaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu sinerji ile hareket edersek, Galatasaray’ın güzel günleri çok yakın. Galatasaray’a barışı getirirsek bu dev projelerle 10 sene önünde kimse duramaz” dediği öğrenildi.

Sportif AŞ’de görev alacak olan Erden Timur’un fizibilite çalışmalarını yaptırdığı ve yarın üyelerle detayları paylaşılacak projelerden 9 milyar liraya yakın gelirin beklendiği, projelerin sunumu sırasında da Özbek’in “Sevgi ve barış olmadan asla” vurgusu yapacağı öğrenildi.

Yarınki dev sunum için 2 bin kişilik salon ayarlandı. Özbek’in ve Erden Timur’un yapacağı sunumun seçimin seyrini değiştirebilecek düzeyde olduğu öğrenildi. Özbek ve ekibinin, Ada, altyapı, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, spor salonu, tesisleşme reformu, Hasnun Galip ve yeni araziler konusunda birçok projelerinin bulunduğu dile getirildi.

Bu arada Dursun Özbek ve ekibinin, Galatasaray Adası’nı kendi cebinden yapma kararı aldığı belirtildi.

AYSAL RENGİNİ BELLİ ETTİ

Galatasaray’da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu bugün Bursa’da kulüp üyeleriyle bir araya gelecek. Hamamcıoğlu, 5 Haziran’da ise Taçspor Tesisleri’nde üyelere konuşacak.

Hamamcıoğlu’nun seçimdeki en büyük kozu olan Adnan Öztürk’ün de projelerle ilgili önümüzdeki hafta ayrıntılı bir sunum yapacağı belirtildi. Öztürk dünkü U19 maçını ve şampiyonluk kutlamasını, eski başkan Ünal Aysal ile birlikte yaptı. Aysal da Hamamcıoğlu’nu desteklediğini ortaya koydu. Eşref Hamamcıoğlu’nun Florya’yı emanet edeceği Adnan Öztürk ise Fenerbahçe ’nin Jorge Jesus ile anlaşmasına göndermede bulundu, “Onlar İsa’yı (Jesus) aldıysa, biz de Musa’yı alırız” diye konuştu. (Skorer)