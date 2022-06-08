11 Haziran'da sandık başına giderek, Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasından bir başkan seçecek olan Galatasaray camiasında heyecan tavan yapmış durumda. Seçim günü yaklaştıkça, her iki aday da üyelerle buluşarak projelerini ve hedeflerini tek tek aktarıyor. İki aday da çeşitli vaatler sunarken, eski başkanlardan Dursun Özbek, özellikle finansal konulara ağırlık veriyor. "Sürdürülebilir sportif başarı için, sürdürülebilir mali yapı gerek" diyen Özbek, kulüp üyeleriyle gerçekleştirdiği son buluşmada şu ifadeleri kullandı:

'Gerekirse hibe ederim' mesajı

"Eğer sürdürülebilir bir sportif başarı istiyorsak bir tek şartı var, sürdürülebilir mali yapıyı hazırlamamız lazım. Yoksa bugün 4-5 tane flaş transfer yaparsın, ileriye dönük borçlanırsın, bu sene şampiyon olursun ondan sonra 3 sene tökezlersin. Bunu kabul etmiyorum. Öncelikle 2.6 milyar Lira'yı ödemek suretiyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağım."

'Şu finansal çukurdan çıkalım'

"Birinci seviyede önce Galatasaray'ın ekonomik durumunu düzeltelim. Yani ekonomik bağımsızlığımıza kavuşalım. Sen ne yaparsan yap, istersen 100 tane şampiyonluk kazan hiçbir şekilde bu borcu kapatamazsın. Borcu kapatamayınca senin bütün varlıkların, marka değerin risk altında. Arkadaşlar gelin hep beraber olalım diyorum. Birlikte hareket edelim. Önce şu finansal çukurdan Galatasaray'ı çıkaralım. Bu hayal mi? Hayır."

'Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi'

"Galatasaray’ı zirveye taşımak için gereken fedakârlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız. Adaylara kendi başkanlığımda birleşme teklifi yaptım. Eşref Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi. Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise bu teklifi kabul etti. Bana arkadaşlarım; ’Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?’ diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray’a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim."

'100. yılda her kupa önemli'

"Olimpik sporların hepsini Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray. Dolayısıyla böyle bir misyonu var. Onun için ortam ne olursa olsun, krizin şekli, büyüklüğü ne olursa olsun Galatasaray'ın bu duruma boyun eğmemesi lazım. Biz de boyun eğmeyeceğiz. Ben bunun için aday oldum. Gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında kazanılacak her kupanın önemli bir değeri var. En büyük hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri utandırmamak. 2023’ü zaferle taçlandırmak zorundayız."