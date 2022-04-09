Süper Lig 'de nefesler kesildi ve yarın Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbiye gözler çevrildi. Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray , deplasmanda Fenerbahçe maçını kazanmak istiyor.

Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar sevinci yaşanıyor. Dün takımla birlikte antrenmanın tamamında yer alan Omar, bugün de tüm antremanda takımla birlikte çalıştı.

Karagümrük maçında sakatlanan ve dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

İki oyuncunun da derbi maçı kadrosuna olması bekleniyor.

MOHAMED YER ALMADI

Mısır Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ve tedavisine devam edilen Mostafa Mohamed, dünkü idmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümünde ise fizyoterapist eşlinde antrenmanına devam etmişti. Golcü futbolcu, derbi maçının kadrosuna alınmadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada topa sahip olma/pas çalışması gerçekleştirildi. Taktik ağırlıklı bölümde hücum girişimleri üzerinde duruldu. Antrenman duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaraylı futbolcular, yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanacak.