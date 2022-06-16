Galatasaray 'da mazbatasını aldıktan sonra ilk adım olarak Cenk Ergün’ü göreve atayan başkan Dursun Özbek, teknik direktörün de netleşmesi için rapor istedi. Sarı kırmızılıların gündemindeki adaylar ile görüşen Cenk Ergün ise maliyetleri, talepleri, transfer istekleri ile alakalı başkan Özbek’e bilgileri kısa süre içerisinde sunacak. Özbek ise hem mali şartlar hem de taleplere göre Galatasaray Yönetim Kurulu ile son noktayı koyacak. Peki gündemdeki isimler ve yaşanan gelişmeler neler? Galatasaray’da ön plana çıkan 3 teknik adam var. Son durumu aktaralım...

1- De Zerbi'nin talepleri dinlendi, maliyetleri el yakıyor

Sözleşmesi devam etmesine karşın Ukrayna’daki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Roberto De Zerbi yeni sezonla birlikte yeni bir başlangıca inşa etmek isteyen Galatasaray’ın temasta olduğu isimler arasında. Cenk Ergün, Roberto De Zerbi için şartları, talepleri ile alakalı görüştü. Ancak 43 yaşındaki İtalyan teknik adamın maliyeti deyim yerinde ise el yaktı. De Zerbi, Galatasaray’dan yıllık tam 5 milyon Euro garanti para istedi. Yüksek maliyeti ile İtalyan hocanın ihtimali düşük olsa da son kararı yönetim verecek. Sunulacak dosyada İtalyan hoca da olacak.

2- Yerlilerden Buruk düşünülüyor, Şahin veya Terim gündemde değil

G.Saray'ın eski efsane ismi Okan Buruk yerli teknik adam olarak tek aday. Dursun Özbek yönetimi yerli hoca ile çalışmak isterse bu isim Okan Buruk olacak. Birçok kez Galatasaray’da görev almayı istediğini dile getiren Buruk, para dahi konuşmadı. Yönetim bu ismi gündemde tutsa da son günlerde somut bir girişim olmadı. Antalyaspor ile olan sözleşmesinde 1.5 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan Nuri Şahin gündemde bulunmuyor. Fatih Terim’in de sarı kırmızılı kulübe dönmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

3- Marco Rose adaylar arasında en avantajlı isim durumunda

Alman teknik adam Marco Rose, teknik direktör alternatifleri arasında ön sıralarda. Genç oyunculara şans verme isteği, geçmiş kariyeri, Futbol bilgisi ile G.Saray’a önemli katkı sağlayacağı görüşü hakim. Sözleşmesini feshetmesi nedeniyle Rose’a, Borussia Dortmund halen tazminat ödemesi yapıyor. Anlaşma halinde Alman ekibinden maaş alacak olması nedeniyle maliyetinin aşağı çekilmesi gündemde. Cenk Ergün de görüştüğü Alman teknik adama 1+1 yıllık teklifte bulundu. Eğer Özbek ve yönetimi Rose’u seçerse, yardımcısı ise eski G.Saraylı Lukas Podolski olacak.



