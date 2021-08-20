Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde gündemde yer alan konulara ilişkin Galatasaray TV'de açıklamalarda bulundu. Programda Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir de yaşanan hukuki sürece ilişkin açıklamalarıyla Burak Elmas'a eşlik etti.

İşte Burak Elmas ve Rezan Epözdemir'in açıklamaları:

"Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray transferi ve Rizespor ile Galatasaray arasındaki hukuki durum... Aslında bu olay, bundan ibaret değil. Bu olay çok daha geniş kapsamlı. Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, birçok yolla baskı yapılan ve en sonunda da bir oyuncusuna farklı olaydan dolayı verilecek ceza için tehdit etmeye kadar giden bir olaylar zinciri"

"Ortada Galatasaray'a diz çöktürme çabası var. Galatasaray Spor Kulübü, dün akşamki olaylardan sonra da gerçekten buna boyun eğmeyecek, sonuna kadar bedeli ne olursa olsun mücadele edecek. Bundan sonra Galatasaray'ın en önemli hukuki davası olmuştur"

Rezan Epözdemir: Düğme baştan yanlış iliklenmiş

"Dünkü gelişmeleri, Oğulcan Çağlayan süreciyle okumak iyi olacak. Verilen cezanın o süreçle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Oyuncunun avukatı fesih sürecini yönetmiş. İç işleyiş bakımından düğme yanlış iliklenmiş bir kere. Cezai şart iki yanlı olur. Sadece oyuncu tarafında ceza şartı olmaz. 6 maç ceza, bonservis artı ücretlere hükmediyorsunuz. Tahkim Kurulu sonrası men cezası 3 maça düşürülmüştür"

"UEFA'ya vergisel süreçler, Oğulcan Çağlayan süreci budur diye yazdık. UEFA'dan dönüş hukuki süreç devam ettiği için bir lisans engeli değildir diye belirtti aslında"

"Tahkim Kurulu, 40 önce bunun çelişmeli bir alacak olduğunu ve dava sürecinin devam ettiğini belirterek transfer yasağını kaldırdı. Birden bire 40 gün sonra bir baktık TFF, lisans ve vize vermiyor oyuncumuza. 3 hafta TFF, bizim talebimize karşılık karar vermedi. Talebimizi reddetseler hemen Tahkim Kurulu'na başvuracağız. Biz o süreçte oyuncumuzu Avrupa listesine yazamadık. "

"Tam bu aşamada bir genel kurul yaşandı. Galatasaray, bu genel kurulda öncü oldu. TFF'de hukuk kurullarının değişimi noktasında öncü olduk. Sonrasında TFF, bizim talebimimizi 3 hafta sonra reddetti ve Tahkim Kurulu'na başvurduk"

"Aynı karar 40 gün önce alınmış. Sonrasında oy birliğiyle talebimizin reddedildiği tebliği yapıldı. Ertesi gün biz basın toplantısında Tahkim Kurulu üyeleriyle ilgili talebimizi ilettik. Tahkim Kurulu üyelerinin isimlerini de vererek şikayet edeceğimizi zikrettik. Sonrasında TFF'den telefon geldi. İki üyenin muhalif olduğunu belirttiler. Bu kurulların kararlarının ne kadar tartışılır olduğu ortada. Geceden sabaha kararlar, muhalif üyeleri değişen bir kuruldan bahsediyoruz"

"Marcao kararında disiplin sevki yapan hukuk müşavirlerinin bağlı olduğu başkan vekili, Gençlik Spor Genel Müdürü; kararı veren disiplin kurulu başkan vekili, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü. Orada hiyerarşik yapıda kamuda altlı üstlü çalışıyorlar. TFF'de biri sevk ediyor, diğeri ceza veriyor. Bu hukuksuz düzene futbolun bütün aktörleri için bir adalet çağrısı yapmak istiyoruz"

Burak Elmas: Birileri bunu Galatasaray'a karşı kan davası haline getirmiş durumda

"Ciddi bir çabayla camialar arasında bu sorunu halletme arzusu gösterdik Oğulcan transferinde. Bir yerlere geldik. Sayın Tahir Kıran da ciddi bir çaba sarf etti. Sayın Tahir Kıran'a da camidan büyük bir baskı var. İki camia arasında hiçbir problem yok aslında. Fakat bir kesim, bazı isimler bunu bir kan davasına çevirmeyi, buradan güç devşirmeyi arzu ediyorlar. Bunu Galatasaray'a karşı kan davası haline getirmiş durumdalar. Bu baskıyı da sayın başkana yapıyorlar.

"Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verme ve bir miktar ücret ile bir anlaşma aşamasına geldik. Fakat çok enteresan gelişmeler yaşandı. Pazartesi günü hiçbirimizin tasvip etmediği bir hadise yaşandı. Oyuncumuz Marcao, son derece yanlış bir hareket yaptı. Kendisi sonra özür diledi ama zaten takım içinde disiplin sürecini gerçekleştiriyoruz"

Burak Elmas: Perşembe 17'ye kadar protokolün imzalanmasını istediler

"Sonra bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Galatasaray'ın PFDK'dan alacağı cezayla ilgili duyumlar gelmeye başladı. 'En üst sınırdan vermeyiz' gibi duyumlar başladı. Rizespor ile aramızda da protokol görüşmeleri devam ediyordu. Çarşamba elimize son bir protokol geldi. Bunda Galatasaray'ın kabul etmeyeceği birkaç şart vardı. Bu protokolün Perşembe 17'ye kadar imzalanması arzusu dile getirildi. Cuma günü de imzalanabilir Perşembe günü ne var? Marcao'nun cezası Disiplin Kurulu'nda görüşülecek. Oğulcan davası iki kulüp arasındaki davadan çıkmış durumdaydı"

"Sözleşmedeki bir madde ayrıca bizi şaşırttı. Çok enteresan bir istek vardı. Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi"

"Bu anlaşma Rizespor ile bizim aramızda bir görüşme değil. Federasyon ve kurumları da bu işin içinde"

"Tahkim Kurulu ile ilgili yaptığımız suç duyurularından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu anlaşma rafa kalkmıştır dedik"

"Gelişmeler sonrası Marcao'nun üst sınırdan ceza alacağını ve bu gelişmeleri TFF Yönetim Kurulu'ndaki bir yöneticiyle paylaştım. Kendisi de inanamadı. Federasyonda da birçok kişi Tahkim Kurulu kararlarından rahatsız"

"Galatasaray, gerçekten Marcao ile verilecek cezayla tehdit edildi ve Rizespor ile anlaşmayı imzalamak zorunda bırakılmak istendi"

'Anlaşma yolu kapanmıştır!'

"Dün itibariyle Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma yolumuz kapanmıştır"

"Sırf Oğulcan davası nedeniyle bürokrasi de Galatasaray'ın haklı olduğu konularda Galatasaray'ı haksız konuma itmiştir. Galatasaray, değerleri için çok bedel ödemiş camiadır. Galatasaray, bu bedelleri öder ve sonunda da kazanır"

Rezan Epözdemir: Talepleri kabul etsek Marcao belki çok daha düşük ceza alacaktı

"Dün Marcao ile tam maç oynanırken her zamanki gibi ceza açıklandı. Saat 17'ye kadar Rizespor'un görüşmeleri sonuçlandırma çabasına anlam veremedik ama akşam ceza açıklanınca talebin manidar ve düşündürücü olduğu net şekilde ortaya çıktı"

"Biz taleplerini kabul etsek belki oyuncumuz çok daha düşük ceza alacaktı. Biz Galatasaray'ın saygınlığını düşürüp ilkelerimizden taviz vermedik. Bu protokole 'Tamam' demedik"

"Davan ve temyiz kanun yoluna yaptığı başvurudan feragat edecek maddesi konulmuş. Sulh için Rizespor ile anlaşıyorsak davadan feragat ederiz. Ama Tahkim Kurulu üyelerine karşı Cumhuriyet Savcılığı nezdinde bulundukları şikayetten vazgeçecektir ve başka kişi ve kurumlara karşı herhangi bir yargı yoluna başvurmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder denmiş. Burada hak arama özgürlüğünü kullanma, burada sulha verip konuyu kapatalım deniliyor. Sizinle anlaştık size karşı bir hukuki sürece başvurmayız ama TFF ve kurullar ile ilgili şikayetten vazgeçmemiz isteniyor. Bundan nasıl vazgeçeriz. Bedel neyse ödemeye hazırız. Bu hüküm nedeniyle sözleşme çıkmaza girdi"

Burak Elmas: Disiplin Kurulu için de suç duyurusunda bulunacağız

"Bugün itibariyle Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu için suç duyurusunda bulunacağız. Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararlarını Rizespor - Galatasaray davası için güç gösterisi olarak hukuk dışı yollarla kullanıldığı için suç duyurusunda bulunacağız"

"Geldiğimiz süreçte şunu görüyoruz ki, Galatasaray'a karşı TFF içinde bir lobi var. Hatta bence bu bir suç örgütü. Galatasaray'dan haraç istenmiştir. Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, baskıyla bu haracı ödetmeye çalışmıştır. Galatasaray'dan haraç kesemezsiniz"

'Marcao için Tahkim Kurulu'na bir talepte bulunmayacağız'

"Marcao, olayıyla birbirine karıştırılmasın. Cezanın veriliş ve pazarlık ediliş şeklini karşılaştırıyoruz. Marcao'ya verilen cezanın hukuk dışı olduğunu düşünsek de Disiplin Kurulu ile birlikte çalıştığını düşündüğümüz Tahkim Kurulu'na bir talepte bulunmayacağız"

"Türkiye Futbol Federasyonu ve kurumlarına son kez bir uyarım var. Galatasaray'a bedel ödetmeye çalıştığının farkındayız. Galatasaray, bedeli neyse öder ve bunun altında ezilirsiniz. Galatasaray'ın çözüm odaklı iradesini ve samimiyetini zaaf olarak görmeyin. Galatasaray, bundan sonra bütün bu olayların takipçisi. Galatasaray'ın altını oyan her kişi ve şahıs bedel öder. Biz hukuk içerisinde bu bedeli ödetmek için çabayı tüm gücümüzle yapacağız"

"Nihat Özdemir'den bu kurullarla ilgili gereğini yapmasını bekliyoruz"

Rezan Epözdemir: Bu kurulların Türk futbolunun yakasından düşmelerini istiyoruz

"Bu kurullar, bu değişimden sonra kadük haldedir. Biz derhal bu kurulların istifa etmesini istiyoruz. Tahkim için yaptığımız çağrımızı Disiplin Kurulu ve UÇK'nın da kadük haline gelen bu kurulların Türk futbolunun yakasından düşüp istifa etmelerini istiyoruz"

Burak Elmas: TFF ile bire bir görüşmeyeceğiz

"Bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bizim gösterdiğimiz samimi duruşun karşılığı aksiyonlarla geri gelene kadar TFF ile olan ilişkimizi ihtiyaç olan yazışma seviyesine indirgiyoruz. Kişisel olarak da görüşmeyeceğiz. Bire bir yönetim olarak da görüşmeyeceğiz"