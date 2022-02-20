Teknik direktör Domenec Torrent, sportif danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile’yi transfer ederek Futbol şubesinin yönetiminde yeni bir dönem başlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, mali disiplinden taviz vermemeye kararlı... Elmas, sarı kırmızılı takımın yıllık maaş bütçesini 202223 sezonunda 30 milyon Euro bandına indirecek.

İlk sezonda 13.3 milyon Euro azalttı

19 Haziran 2021’de başkan seçildiğinde yıllık maaş bütçesi 61.5 milyon Euro olan bir futbol takımı devralan Burak Elmas, öncelikle bu rakamı 13.3 milyon Euro azaltıp 48.2 milyon Euro’ya indirdi. 2022-23 sezonunda bütçeyi 30 milyon Euro’ya indirmeyi hedefleyen Elmas, bu düşüncesini transfer politkasına yön verecek olan Campos ve Sensibile’ye de bildirdi.

En çok kazanan iki oyuncu gidiyor

Başkan Elmas’ın belirlediği politika çerçevesinde, Süper Lig’de 2022-23 sezonunda transfer edilecek futbolcular için yıllık tavan ücret 2 milyon Euro olarak belirlendi. Sarı kırmızılılarda yıllık 6 milyon 350 bin Euro alan iki futbolcu, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel’in sözleşmeleri sezon sonu biteceği için, 30 milyon Euro hedefine kolayca ulaşılması bekleniyor.

Muslera’dan ücret indirimi istenebilir

Galatasaray’da ayrıca yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alan takım kaptanı Fernando Muslera ile de görüşülerek, ücretini 2 milyon Euro’ya indirmesini talep etmesi bekleniyor. Sportif danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile de yeni sezona yönelik oyuncu arayışlarını bu rakamlar doğrultusunda sürdürecek, daha yüksek maliyetli isimler alınmayacak. (Hürriyet)