Galatasaray ’da flaş gelişme. Başkan Burak Elmas ve yöneticiler 26 Mart’taki idari ibrasızlığın iptaline ilişkin dün 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdular. Yöneticilerden sadece Başak Karaca mahkemeye başvurmadı.

Bilindiği üzere daha önce Galatasaray genel kurul üyesi Fırat Develioğlu genel kurulun iptaline ilişkin dava açmış ve yapılacak seçime tedbir kararı konulmuştu. Mahkeme seçimdeki tedbir kararını kaldırmıştı.

26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.

Elmas açıklama yaptı! Seçim iptali söz konusu değil!

İdari ibrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru.

(DHA)