Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray TV'de transfer dönemine ilişkin konuşan Burak Elmas, Erick Pulgar'ın transferini resmen açıklarken Gedson Fernandes transferine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

'Muslera'nın arkasında kalmayı kabul etmesi önemliydi'

" Transfer sürecinde ciddi verilmesi gereken kararlar oluyor. Yabancı kuralı varken takımın öncelikli eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Önemli eksiklerimiz olan noktaları belirledik. Bunlardan biri de kaleci pozisyonuydu. 3-4 tane kaleciyle görüştük. Muslera sakatlıktan döndükten sonra da Muslera'nın arkasında kalmayı kabul etmesi önemli. Giresunspor ile bir görüşme yaptık. Onların lig mücadelesinde Okan'ın çok önemli katkısı olduğunu belirterek bırakmak istemediler. Türk kaleciler konusunda istediğimiz sonucu alamayınca yabancı kalecilere yöneldik. Pena ile anlaştık. Kaleci transferini bedelsiz kiralık olarak Pena'yı alarak yaptık"

'Pulgar'ı kiraladık'

"Defansif orta saha eksikliğimizi Şilili Pulgar ile kapattık. Çok deneyimli, Fiorentina'da başarılı şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da yine ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Bolivya'daydı buraya gelmesini bekliyoruz. Resmî imzaları atacağız"

"Gomis, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada bitirmediği bir işi olduğunu söyledi. Takıma çok pozitif etki yapabilecek bir oyuncu"

'Gedson'u isteseydik alırdık'

"Menajerinin bize ulaşma konusunda problem yaşamasına gerek yok. Biz istediğimiz zaman zaten kendisine ulaşırız. Bu kadro planlamasında öncelikli ihtiyaç duyulan noktalara yöneldik. Benfica kulübü bizden iki sezon için 1 milyon Euro kira ücreti, 7.5 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonu istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse de oyuncunun gitme hakkı olan bir teklif verdi. Aslında önümüzdeki sezonun da bir kararı bu. Gedson'u isteseydik alırdık. Önceliğimiz olmadığı için almama kararı aldık"

'Ayrılmak isteyen oyuncu kadroda yer alamaz'

"Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın büyük yatırım yaptığı oyuncuydu. Kendisi ve babasıyla görüştüm. Kalmak istemedi. Menajerleri zaten önceden kafasını karıştırmış. Bartuğ tesislerimizde kalan, yaşayan, A takımlara idmanlara çıkan oyuncumuzdu. Ayrılmak isteyen, kalmak istemeyen oyuncu kadroda yer alamaz"