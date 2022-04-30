Galatasaray 'da bugün yapılması planlanan ancak kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ne tedbirin devamı yönündeki başvurusu sonrasında karar bu yönde çıktı. Sarı kırmızılı takımdaki seçime tedbir kararı konuldu ve seçim iptal edildi. Bu süreç sonrasında Burak Elmas, seçimin gerçekleşeceğini ancak yönetimle görüşerek seçim tarihiyle ilgili kararın gelecek hafta verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ayrıca bugün divan kurulu toplantısı gerçekleşti ve başkan Burak Elmas, bu divan kurulu toplantısını doğru bulmadığı için toplantıya katılmadı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Divan Kurulu'nda başkan Burak Elmas'a tepkiler vardı. Galatasaray Başkanı, yaşanan bu son gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenliyor.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

Maalesef dün yaptığım basın toplantısının üzerine bugün de bir basın toplantısı yapma zaruretim oldu. Dün anlatmak istediğim şeylerle tam tersi bir algı yaratılmaya çalışıldı.

26 Mart'ta Olağan Genel Kurulu'nda ben ve arkadaşlarım, geçmişte yapılanların haricinde, Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bunu anlamayanlara tekrar söylüyorum. Bu seçim olacak. Birtakım davalar oldu. Bütün bu süreçti bir kez dahi bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımızdan çıkmadığı gibi her seferinde bu seçimin yapılacağını söyledik.

Davalarda da şahitli masalarda tüm hukuki girişimlerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik. Dün sabah, ilan etmiş olduğumuz ve bugün yapılması gereken seçimin iptaline dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve divan başkanımızı davet ettik ve bir istişare yaptık. Onlar bize 21-28 Mayıs tarihini istediklerini söylediler. En geç salı gününe kadar bu karar alınabilir. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumumuzun yeni öğrendiği bir bilgi olduğu için izin istedik.

Tüm yönetim kurulumuzun kararı ile imza toplayarak bu tedbir kararının kalmasını istedik. Tedbir kararının reddedildi.

İŞTE SEÇİM TARİHİ

Lisemizin müsaitliği, gerekli izinlerin alınması gibi birçok detay var. Biz de yönetim olarak istişare etmek istedik. Burada 2 tarih var. 21-28 Mayıs ve diğeri 4-11 Haziran tarihleri. Bu konuda karar vermemiz gerekiyordu. Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu pazartesi günü açıklayacağız.

Yapılan divan kurulu toplantısında toplantı ile ilgili endişelerimiz gerçekleşti. Bu toplantıda yangın yapmak isteyen, geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak hiçbir şey yokmuş gibi, herhangi bir yüz kızarması olmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik 4-5 dosya konuşma oldu.

Çıkışta divan kurulu başkanını arayarak Galatasaray Başkanı'na yönelik hakaretlerle ilgili herhangi bir müdahalede bulunmamasıyla ilgili kendisine teessüfte bulunduğumu söyledim. Kişisel iktidar hırslarınız olabilir. Yaptığınız konuşmaların bedelini gelecekte Galatasaray'a olacaklarını düşünerek hareket etmelisiniz.

Mahkemeden aldığı kararla orada oturmayı tercih etmiş, divan kurulu başkanı olduğu dönemde çıkıp bunu yapmayın dememiş arkadaşlarımız çıkıp konuşma yapıp bir de yalan söylediler. 5-6 yönetici arkadaşımızın hazır bulunduğu 26 Mart tarihinde yapılan bütçe oylamasında hiçbir yönetimden kimsenin olmadığını iddia ettiler. Görevimiz süresince Galatasaray'ın ayrışmaması ve zarar görmemesi adına büyük tevazu ile davranmaya özen gösterdim. Fakat gördüğüm kadarıyla bunun zafiyet olarak algılayan insanlar olmuş. Kendi başkanı konuşurken ayağa kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken, masada oturup alkışlayan bana Galatasaraylılık öğretmesin. Galatasaraylılık geçmişini bilmeyen kimse bana Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Galatasaray başkanını tanımadığını söyleyenler bana gelip Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Eski başkanlarımız da konuşsun. Herkes çıksın.

"FATİH TERİM DE ÇIKSIN, KONUŞSUN"

Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes çıksın, konuşsun herkes. Ne söylüyorsa söylesin.

Bütün Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, Galatasaray TV'ye çıkarak istediklerini de anlatabilirler.

Bu seçimi erteletmek istesem idari ibrasızlık için başvururdum. Yargıtay kararı da var zaten, hızlı da çıkar. Ondan sonra da bu seçime girmeye de hak kazanırdım. Bu seçimi Temmuz ya da Ağustos ayında da yapardık ama onu da yapmadık. Bir gün önce seçimin tedbir kararını almak da delilik olurdu. Başkanlığa aday değilim.

Galatasaray'da benim açımdan, üslup, davranış ve konuşma açısından yara açacak. Bu toplantıya katılmadığım için çok mutluyum.

İstifa gereksiz bir yol. Keşke yaptığı tüzüğü düzgün yapsaydı, böyle yollara Galatasaray camiası takılmasaydı.

Fatih Altaylı çok yakınım ve sevdiğim birisi ama sonuçta gazeteci. İddia edildiğini söylediği 3 madde var. Tamamı yalan. Daha satın alınmamış bir arazinin ihalesi çıkacak, ihaleyi kime verecek. Kurumsallaşmanın gereği olarak tüm ihaleleri, tüm satın almamaları belli prosedürlerle ve şeffaf yaptık. Galatasaray'da birine söz vermek gibi bir şey yok. Nasıl bir söz onu da bilmiyorum. Elinde bilgi, belge olan varsa gelsin birlikte mahkemeye başvuralım. Bunun zararını Galatasaray çekerken, bu iddiaları ortaya atanlar hayatlarına devam ediyorlar.

Galatasaray'ın bir fikir mücadelesi vermesi lazım. Galatasaray'ı birleştirmek adına birlikte çalışarak samimiyetle ümit etmiştim. Gördüm ki başardığımız tek şey, Galatasaray içerisinde karşıtlığı birleştirmek oldu. Birbiriyle aynı masada yemek yemeyen üyelerimiz bir araya geldiler. Gönül isterdi ki Galatasaray'da yapılması gereken konuda bir araya gelsinler. Birleşme iradesi Galatasaray'da birçok kesimde yok. Galatasaray'da tek şey var, iktidar olma iradesi.

Önümüzde çok büyük tehlikeler var. Bunları ne kadar söylesek algılanmadı.

Galatasaray'da acil ne yapılması gerekiyorsa, bunları biz yaparız, kararsız bırakmayız. Uzun vadeli kararları bizim almamız mümkün değil.