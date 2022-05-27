Galatasaray geride kalan sezonda en büyük sıkıntıyı hücum hattında yaşadı. 38 maçta sadece 51 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar, bu alanda sadece 7 takımı geride bırakabildi. Son yılların en düşük gol ortalamasını elde eden Galatasaray'da, yeni yönetim ve yeni teknik adamın yapacağı transferler merakla beklenirken, kiralıkların geri dönüşü şimdiden heyecan yaratmış durumda. Özellikle Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün sezon boyunca ortaya koydukları performans, Galatasaray'da yeni transfer etkisi yapacak gibi görünüyor.

Gözü 10 numaralı formada

Sezon başında Alanyaspor 'a kiralanan 29 yaşındaki Emre Akbaba, iki ağır sakatlıktan çıktıktan sonra eski takımında yeniden kendini buldu. 38 maçta 13 kez fileleri havalandıran, 6 da asist yapan tecrübeli futbolcu adına en sevindirici gelişmelerden birisi ise neredeyse her karşılaşmada, takımının en fazla mesafe kat eden ismi olması. Üzerinde sakatlıktan eser kalmayan Emre Akbaba'nın, yeni sezonda Galatasaray'da da forvet arkası pozisyonunda formayı kimselere kaptırmayacağı tahmin ediliyor.

Hiçbiri sağa ilaç olamadı

Kiralık oyuncular arasında en flaş patlamayı ise kuşkusuz Yunus Akgün yaptı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Adana Demirspor formasıyla harikalar yarattı. Geçen sezon Adana Demir'in 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan oyunculardan Yunus, bu sezon da performansıyla takımını üst sıralara taşıdı. 38 maçta 9 gol atan Yunus, yaptığı tam 17 asistle göz kamaştırdı. Üstelik genç yetenek, belki de Galatasaray'ın en çok ihtiyaç duyduğu, geride kalan sezonda Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Morutan, hatta Halil arasında gidip gelen ancak bir türlü verim sağlanamayan sağ kanatta görev yapıyor.

Hepsi de sınırları zorladı

Sol kanat ise bu sezon sadece kulüp formasıyla tam 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu'na emanet. 23 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya transfer olmaması halinde, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'le birlikte yakalayacağı uyum merakla bekleniyor. Bu sezon Galatasaray'ın en skorer ismi olan Kerem, bu 52 maçta 13 gol 13 asistlik bir grafik ortaya koydu. Bu da, Kerem - Emre - Yunus üçlüsünün sezonu 128 maçta 35 gol 36 asistle tamamladığı anlamına geliyor. Forvet arkasında oynayan bu üçlünün ulaştığı rakamlar, tam da Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu skor yükünü karşılamaya aday.

Birkaç takviyeyle birlikte...

Sarı-Kırmızılılar'da yeni yönetim ve teknik ekip, bu skorer üçlünün önünde iyi bir santrfor, arkalarında da iyi bir merkez orta sahayla mevcut performansı daha da yukarıya taşımaya çalışacak. Bu arada hem Kerem'e hem de Yunus'a Avrupa'dan cazip teklifler geldiği biliniyor. İki genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı da yine yeni yönetim ve teknik heyet verecek.

Aslıhan Çil