Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'la ilgili olarak, İngiltere ve İtalya spor basınında benzer iddialar ortaya atıldı. Ada medyasına göre Hellas Verona'nın başında başarılı bir sezon geçiren Tudor, Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası ayrılık hazırlıklarına başlamış durumda. 44 yaşındaki çalıştırıcının, Türkiye'deki ikinci macerasını yaşamak için çok hevesli olduğu da haberin detayları arasında yer alıyor. İtalyanlar ise Bologna'nın Tudor için devreye girdiğini, ancak Sensibile'nin Galatasaray adına Tudor'la görüşerek anlaşma sağladığını iddia etti. Ancak Başkan Burak Elmas'ın 11 Haziran'daki kongrenin ardından koltuğunu devretmesiyle, Sensibile'nin de görevine son verilmesi bekleniyor. Bu durumda Tudor anlaşmasının ne şekilde devam edeceği merak konusu.

Cenk Ergün'le anlaşmıştı

Bilindiği üzere başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesinin başına Cenk Ergün'ü getireceğini açıklamıştı. Ergün de ertelenen ilk seçimli kongreden bu yana Galatasaray adına bazı girişimlerde bulunuyor. Dursun Özbek döneminde Tudor'u Galatasaray'ın başına getiren ve iyi ilişkiler kuran Cenk Ergün'ün, bir kez daha Hırvat teknik adamla çalışabileceği belirtiliyor. Aynı ekip kısa süre önce de Rudi Garcia ile temasa geçmişti. Dursun Özbek cephesinde ise yerli teknik direktörlerin bir adım önde olduğu öğrenildi.