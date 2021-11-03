İki kulvarda birden yarışa devam eden Galatasaray 'da şu sıralarda gündem transfer çalışmaları... İç ve dış transferde önemli adımlar atan Sarı- Kırmızılılar, 6 numara arayışını da resmen açıkladı. Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir, teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda 6 numara transferi için çalışma yaptıklarını söyledi. Tam da bu açıklamanın üzerine Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın, Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic için harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, birkaç gün içerisinde Konyaspor'a resmi teklifini sunacak. Genç oyuncunun ise bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Kamp başlamadan gelecek

Galatasaray'daki diğer orta saha adayları Roma'dan Diawara, Arsenal'den Elneny ve Benfica'dan Gedson Fernandes... Palmeiras forması giyen Felipe Melo'dan ise vazgeçildiği ortaya çıktı. Yönetimin yetkilendirdiği isimler, tüm adaylarla görüşmeleri sürdürüyor. Kulübün ana planı, Ocak ayı gelmeden transfer girişimini tamamlamak ve yeni oyuncuyu devre arası kampı başlamadan Florya'ya getirebilmek. Ayrıca kulüp bütçesi doğrultusunda diğer bölgelere takviye yapılması düşünülüyor.

İtalya'ya çıkarma var

Bu bölgelerden biri de sağ bek. Özellikle Sacha Boey'in geri dönüş sürecinin uzaması, yol haritasının güncellenmesine yol açtı. Normal şartlar altında Yedlin'in satılması, Boey'nin arkasına yerli bir sağ bek alınması düşünülüyordu. Ancak Boey'den gelen olumsuz haber, Yedlin'in en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalma ihtimalini güçlendirdi. Rekabetin sürmesi için de Danimarkalı sağ bek Larsen'in transferi için girişimler başlatılacak. Udinese forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki hafta İtalya'ya çıkarma yapılacağı öğrenildi.

Tek pürüz, serbest kalma

İç transferde de gaza basan Galatasaray Yönetimi, ilk olarak Luyindama, Taylan ve İsmail Çipe'nin sözleşmesini uzatmıştı. Sıradaki isim Kerem Aktürkoğlu... Fransız ve Alman kulüplerinin kıskacındaki genç oyuncu, mevcut kadroda en az kazanan isim konumunda. Yönetici Rezan Epözdemir, görüşmelerde herhangi bir tıkanmanın söz konusu olmadığını ve kısa sürede yeni sözleşme açıklamasının yapılacağını söyledi. Taraflar arasındaki tek pürüzün, serbest kalma maddesiyle ilgili olduğu öğrenildi.