Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atılmıştı. Sabah gazetesindeki habere göre; teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulamak yok. Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor. Fizik ve tempo olarak takım arkadaşlarının gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak. Sözleşmesi sona erecek Arda, haziran ayında futbolu bırakacak.

Galatasaraylı yöneticiden açıklama

Basında kadro dışı bırakıldığı iddiaları yer alan takımın bir diğer kaptanı Arda Turan ile ilgili kesinlikle bir problemlerinin olmadığını belirten Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve sarı kırmızılı kulübün futbol takımından sorumlu yöneticilerden biri olan Nihat Kırmızı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Bir futbolcunun maç kadrosunda olmaması kadro dışı olduğu anlamına gelmiyor. Arda bizim kaptanlarımızdan. Arda'nın Avrupa tecrübesi bize güç katacak. Teknik konularda tek yetkili hocamız. Galatasaray'da bu hep böyledir. Morutan için de aynı şekilde. Tercihler tamamen teknik heyetin. Teknik heyet de yerli kuralı gibi birçok faktörü düşünerek maç kadrosunu seçiyor" şeklinde konuştu.



