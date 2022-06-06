11 Haziran’daki seçimler öncesi görüşlerini aldığımız Yüce, Galatasaray Eğitim Vakfı’nın ve İnan Kıraç’ın isminin kulüp siyasetinde kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

'Söylenen şeylerin hepsi yalan'

Skoda Yüce Auto AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yüce, “Eğitim vakfı üzerinden yalan yanlış ifadeler kullanılıyor. İnan ağabeyin bunlardan haberi bile yok. Vakfa ait araziler üzerinden yapılacağı söylenen şeylerin hepsi yalan. İnan Kıraç da adının geçmesinden ve söylenenlerden çok rahatsız” dedi.

'Ribery’nin menajerine 1.5 sene boş yere maaş verildi'

Eşref Hamamcıoğlu’nun Sportif AŞ’nin başında görev vereceği Adnan Öztürk’ün kulübü geçmişte zarara uğrattığını savunan Yüce, “Bruno Heiderscheid ismini hatırlarsınız. Ribery’nin menajeriydi. O Bruno’ya Ünal Aysal başkan seçildikleri sonra 1.5 sene boş yere maaş verildi. Bunlar zarar değil de nedir?” İfadelerini kullandı.

'Merve Aydın'ın transferinin faturası 500 bin liraydı'

Ünal Aysal döneminde Adnan Öztürk ile beraber aynı yönetimde bulunduğunu belirten Yüce, “Sadece Bruno olayı değil aynı zamanda kimsenin anlamadığı atletizm konusu da var. Galatasaray’da atletizmde kadın şubesi olmamasına rağmen Merve Aydın adlı sporcuyu transfer etmişti. Bunun o gün için kulübe faturası 500 bin liraydı” şeklinde konuştu. (Milliyet)