Son dakika Galatasaray haberi! 6 numara transferi bekleniyor

Genç ve gelecek bir kadro kuran Galatasaray 'da, oyuncular arasında bağlantı kuracak, işler kötü gittiğinde sorumluluk alacak, mental yönden güçlü bir isim arayışı sürüyor. Her ne kadar Fatih Terim, derbinin ardından basın toplantısında, "Ben özellikle 6 numara istediğimi söylemedim" dese de yönetimin bu yöndeki girişimleri devam ediyor. Özellikle defansif orta saha olarak kiralanan Gustavo Assuncao'nun fiziksel açıdan Süper Lig seviyesinin çok altında kalması ve iyi top tekniğine rağmen, savunmada çok yetersiz kalması, Florya'da ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Üstelik, Terim'in bu bölgeye takviye ettiği Taylan'ın son dönemdeki istikrarsız performansı da can sıkıyor.

Anlaşma yapıldı iddiası

Özellikle Taylan ile aynı pozisyonda oynayan Beşiktaş 'ın defansif orta sahası Josef arasındaki fark, hem ilk 10 haftanın hem de derbinin rakamlarına çok net şekilde yansıdı. 6 numarada zaman zaman Berkan'ı da deneyen Terim, istediği verimi genç oyuncudan da alabilmiş değil. Gündemde öne çıkan adaylar ise Mohamed Elneny ve Felipe Melo. Mısırlı Elneny'nin sezon sonunda mukavelesi bitiyor ve Arsenal devre arasında 29 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakıyor. 38 yaşındaki Melo'nun da kontratı 31 Aralık'ta bitecek ve geçtiğimiz günlerde menacer arkadaşıyla Florya'da bir ön protokol yapıldı. Bu transfer girişimiyle ilgili son sözü ise yine Fatih Terim söyleyecek.