Son dakika Galatasaray haberi! 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray 'da yaprak dökümü yaşanacak. DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmayı hedefleyen yönetim hem maaş maliyetini hem de yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi istiyor. Sarı- Kırmızılı yönetim maaş ödeme konusu başta olmak üzere transfer hamleleri için de bonservis girdisi sağlamaya önem veriyor. Cim Bom, satış listesinde olan oyunculardan gelir elde ederek sıcak para sorununu çözmeyi hedefliyor.