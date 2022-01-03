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Son dakika Galatasaray haberi! 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray'da yapılanma doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerden önce takımda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

03 Ocak 2022, Pazartesi 07:46 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray haberi! 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray 'da yaprak dökümü yaşanacak. DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmayı hedefleyen yönetim hem maaş maliyetini hem de yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi istiyor. Sarı- Kırmızılı yönetim maaş ödeme konusu başta olmak üzere transfer hamleleri için de bonservis girdisi sağlamaya önem veriyor. Cim Bom, satış listesinde olan oyunculardan gelir elde ederek sıcak para sorununu çözmeyi hedefliyor.

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