Son dakika Galatasaray haberi

Galatasaray'da son dakika haberi herkesi şaşırtmıştı. Fatih Terim'in uzun yıllardır en yakınındaki isimlerden olan medya sorumlusu Hande Sümertaş'ın görevini bırakması, kulüp ve camia içinde şok etkisi yarattı.

Ayrılığı, Terim ve birkaç isim dışında resmi açıklamaya kadar bilen kimse de yoktu. Yani bu ayrılık herkes için şok bir gelişme oldu. Öyle ki, kulüp içindeki kaynaklar, "Hande hanım, hocaya öyle bağlıydı ki kavga çıksa hoca için yumruk atacak kadar yürekliydi" yorumları yapılıyor.

Tuzla maçı hafızalarda

Hatırlanacağı üzere Tuzlaspor ile oynanan kupa rövanş maçında Hande Sümertaş yaklaşık 10-15 kişinin arasında kalmış, kendisine yönelik fiziksel müdahalelere de sert tepki vermişti.

Sümertaş'ın ayrılığı ile ilgili akıllara gelen ilk soru ise Fatih Terim'in coronavirüs tedavisi gördüğü dönemde basın ile olan ilişkileri doğru yönetip yönetemediği. Ancak o dönemde Sümertaş da ameliyat olduğu için belli bir süre hastanede tedavi görmüş sonrasında evinde istirahete çekilmişti.

Terim kalkan olmuştu

Terim'in, kendi ekibini yönetim kuruluna karşı gelme pahasına koruduğu biliniyor. Ayrıca Hande Sümertaş'ın Fulya Terim nezdinde büyük bir kredisi olduğu biliniyor. Sümertaş yine Terim'in iki kızı Merve ve Buse ile de hayli yakın ilişkilere sahipti. Peki ne oldu da bu ayrılık gerçekleşti. Birçok iddia var ancak teyide muhtaç. Birkaç gün içerisinde ayrılığın gerçek sebeplerinin ortaya çıkması bekleniyor.



