Galatasaray , sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiraladığı 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetti. Sarı Kırmızılı ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da sadece 2 maça çıkan ve toplam 135 dakika sahada kalan Assunçao, skor katkısı sağlayamadı.

100 bin Euro bedelle kiralanan Assunçao, Galatasaray'da sadece 2 maça çıkabildi. Kayserispor maçında 90, Konyaspor maçında ise 45 dakika süre alabilen genç oyuncu, skor katkısı veremeden takımdan ayrıldı.















