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Son Dakika | Galatasaray, Guilavogui'yi kadrosuna katıyor

Son dakika transfer haberi... Yapacağı transferlerle Süper Lig'de yükselişe geçmek isteyen Galatasaray, orta sahasını Almanya'da buldu. Sarı-Kırmızılı takım, Wolfsburg'un önliberosu Josuha Guilavogui'nin transferinde sona yaklaştı.

28 Ocak 2022, Cuma 18:03 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Galatasaray, Guilavogui'yi kadrosuna katıyor

Galatasaray , Wolfsburg forması giyen Fransız önlibero Josuha Guilavogui’nin bonservisi konusunda Alman kulübü ile anlaştı. Sarı-Kırmızılı ekibin 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri tamamlaması ve transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Fransa Milli Takımı'nın formasını 7 kez giyen 1990 doğumlu Josuha Guilavogui, bu sezon Wolfsburg'ta 21 maçta görev aldı ve takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakup Çınar


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