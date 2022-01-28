Galatasaray , Wolfsburg forması giyen Fransız önlibero Josuha Guilavogui’nin bonservisi konusunda Alman kulübü ile anlaştı. Sarı-Kırmızılı ekibin 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri tamamlaması ve transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Fransa Milli Takımı'nın formasını 7 kez giyen 1990 doğumlu Josuha Guilavogui, bu sezon Wolfsburg'ta 21 maçta görev aldı ve takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakup Çınar







