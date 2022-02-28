GZT Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı takımın Göztepe maçını değerlendiren Başkan Karaahmet, sportif direktör Fatih Kavlak ile yolların ayrılmasıyla ilgili konuştu.

Radyospor'a konuşan Hakan Karaahmet şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiriler, her kulüp başkanının karşılaştığı bir şey. Keşke bu kadar eleştiri olmasa ve keşke bu kadar olmasa dediğimiz bir durum. Türk futbolunda bir kısım kesim, kendilerinde bunu hak olarak görüyor. Şunu unutuyorlar, kulüp başkanları ve yöneticiler nelerle uğraşıyor, neler yapmaya çalışıyorlar. Günümüzde kulüp başkanlığı yapmak, her şeyin bu kadar zor olduğu bir yerde bu başkanlık çok çok daha zor. Gelirlerle giderler arasında çok çok fark var. İşletilmesi imkansız olan sadece kendi kaynakları ve yönetimin katkılarıyla götürmeye çalışan bir durum var Türk futbolunda."

"Fakat eleştiri inanılmaz derecede, ben de bu anlamda diyorum ki, eleştirebilirsiniz elbette, belli bir seviyede kalmak şartıyla ama gerçekleri de bilmek lazım. Şu anda kulüp başkanlığı ve yöneticiler, bana göre çok büyük kahramanlık yapıyor. Giresunspor son haftalarda kazanamıyordu ama futbol bu. Sadece Giresun'un başına gelen bir şey değil, her takım da bunlar yaşanabilir. Üst üste maç kaybettiğinizde, kazandığınızda her şey değişiyor. Bu futbolun güzelliği. Giresunspor da bu süreç içerisinde kötü zamanlar geçirdi, bunu fırsata çevirmek isteyenler, art niyetli insanlar da çıkıyor. Toplumu, taraftarı kullanmaya çalışıyorlar. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Doğru yaptığımız sürece devam edeceğiz, ama kaynağı olan ve doğruları olan varsa da karşımıza çıkabilir, bu işi yapmak istiyorsa da biz ona hiç düşünmeden bu koltuğu devredebiliriz. Koltuk derdim yok! Herkesin takımı olan Giresunspor'u ayağa kaldırmak benim derdim"









Destek çağrısı

"Ben 'Giresunspor tarihin en büyük yalnızlığı yaşıyor' dedikten sonra değişen bir şey olmadı. Taraftarı tenzi ediyorum, elinden geleni yapıyorlar. Taraftarımızın gücü de belli, Giresun iş dünyasının, tüm taşralarının, bütün Giresunlu olan, belli bir konumda olan herkesin Giresunspor ile ilgili bir desteği ve katkısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu desteği yapmamakla birlikte farklı yerlere çekmeye çalışanları da görüyorum. Her geminin içinde ihanet eden bir mürettebat çıkabilir, biz öyle bir mücadele veriyoruz ki, hep beraber destek verip bu gemiyi limana yanaştıralım. Şirketleşme olur, kişiler borcu da alacağı da kendisinin görür ve cepten harcamya devam eder ve kimseye de bir şey vermez. Bizim gibi kulüplerin yönetilmesinde herkesin destek vermesi lazım, veriyorlar mı? Yok. Bu alanda yalnızlığımız devam ediyor. İş dünyasına çağrıda bulunuyorum, bugün vermezseniz, yarın geç olabilir. Kulüp başkanı olduğumda sosyal medyada takipçi sayımız 15 bin civarındaydı, şu anda 300 binleri geçti. Sosyal medyadaki takipçi sayısı Giresunspor'a olan ilgi, alaka ve sahip çıkma duygusunun arttığını gösteriyor"

"Fatih Kavlak ile sezon başında anlaştık. Bir yere geldikten sonra tıkanır, kan değişikliği yapmak zorunda kalırsınız. Fatih Kavlak ile bir sorun yok. Bazen değiştirmeniz gerekir. Bir şey yapmanız gerekir, bazen konumları, yerleri, değiştirmek lazım. Bu değişikliği onunla da konuşarak yaptık. Henüz yerine gelecek bir isim yok, önümüzdeki sürece göre karar vereceğiz"

Muhammed Gümüşkaya'nın sözleşme detayı

"Muhammed Gümüşkaya'yı Fenerbahçe 'den kiralık olarak kadromuza kattık. Muhammed geleceğin yıldız adaylarından bir tanesi. Muhammed'in sözleşmesinde belli bir maç değil fakat belli bir süre oynama maddesi var. Tabii ki oynayacak, çünkü ona ihtiyacımız var. değil, belli bir süre garantisi var. Keşke istediğimiz oyuncuları bana verseler de, oynama garantisi versem. (Gülerek) Muhammed zaten oynamaya geldi, onun oynamaya ihtiyacı var. Giresunspor’a yapacaklarıyla yarın kulübüne döndüğünde daha güçlü olacak"

Perez, Galatasaray 'a transfer olacak mı?

"Alexis Perez'e ilginin olduğunu basından görüyorum. Sadece Galatasaray değil, başka kulüpler de Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da çok zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu"





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