İrfan Can Kahveci transferinden çekilen Galatasaray, orta sahasını flaş bir isimle güçlendirdi. Sarı Kırmızılı ekip, sezona Tottenham formasıyla giriş yapan, bonservisi Benfica'da bulunan Gedson Fernandes'i kiralık olarak resmen kadrosuna kattı. Galatasaray, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübü Benfica'ya 500 bin Euro ödeyecek, Portekizli oyuncuya sezon sonuna kadar 650 bin Euro'luk ödeme yapacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada ''Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

Portekizli yıldız 31 Mayıs 2021'e kadar Galatasaray forması giyecek.

Benfica ile sözleşmesi 2023'te sona erecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transferde takıma katılması konusunda Fatih Terim'in ikili ilişkilerini kullandığı gelen haberler arasında. Terim'in Milan'da öğrencisi olan, şu an Benfica'nın sportif direktörlüğünü yapan Rui Costa ile Gedson Fernandes konusunda temasa geçtiği ve Benfica'nın transferde Galatasaray'a kolaylık sağladığı iddia ediliyor.

Tottenham, geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. 4.5 milyon Euro karşılığında 1.5 yıllığına kiralandığı belirtilen oyuncu için bu sürecin sonunda ödenecek bonservis bedeli olarak da 50 milyon Euro belirlenmişti.

Kariyerindeki ilk golü Fenerbahçe'ye atmıştı

2018-19 sezonunda 19 yaşındayken Benfica'nın A takımında forma giymeye başlayan Gedson Fernandes, Portekiz ekibinin formasıyla ilk golünü o dönem Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı atmıştı.

Benfica, iç sahada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikten sonra İstanbul'da oynanan rövanş maçı 1-1 sona ererken Benfica'ya turu getiren isim 26. dakikadaki golüyle Gedson Fernandes olmuştu.