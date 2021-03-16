Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Sarı kırmızılılar, başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in katıldığı imza töreninde, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan imzaları attı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in söyleriyle imza töreni başladı. Mustafa Cengiz, Muslera'nın ileride başkanlık yapmasını da temenni ettiğini belirtti ve sözleşmesinde iyi bir indirime gittiğini belirtti. Cengiz, "Muslera öyle bir isim ki rakip takımların da saygı duyduğu bir isim. Bu bizi çok mutlu ediyor. İstisnasız herkesin ve bizim çok sevdiğimiz bir insan. Yani kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu. 10 senedir bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu çok aradığımız bir isim. Sakın diğer kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera... Simovic'ten sonra gol atan ilk yabancı kaleci... Galatasaray tarihinde en çok kupa kazanan oyuncu. Bir sezonda en çok maçta gol yemeyen futbolcu... 303 maçta gol yemediği maç sayısı 113. Müthiş bir rakam. Toplam maç sayısı 374.





Muslera kalede olunca herkes güveniyor. Bizim çok şeyimiz Muslera... İnşallah Türk tarihine geçer ve Galatasaray'a başkan da olur. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Abdurrahim Bey'le de çok sıkı çalıştılar ona da çok teşekkür ediyorum.

Mohamed Mostafa olsun, Luyindama olsun, Marcao olsun sözleşme görüşmeleri sürüyor. Tüm futbolcularla yapılandırma yapıyoruz. Muslera bize gerçek kaptanlık yaptı. 3 kuruşun peşine düşmedi. Muslera 3 milyon 750 bin eurodan 2.5 milyon euroya düştü.

Derbi ile ilgili iki takımın da üzülmemesini gerektiren bir sonuç olsun.

Belhanda ile ilgili kararı yönetim olarak biz aldık. Burada şu sorun var. Hocamızla aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Asla. Bu konuda hocayı zor duruma düşürmeye çalıştılar. Biz zaten beceriksiziz. Burada hocaya teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.





ABDURRAHİM ALBAYRAK MOSTAFA MOHAMED, MARCAO VE LUYINDAMA MÜJDESİNİ VERDİ

İmza töreninde yer alan isimlerden birisi de 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'tı. Albayrak, Muslera yaptıklarını kulübün ve kendilerinin unutmayacağını söyledi. Tecrübeli yönetici aynı zamanda sözleşme görüşmeleri yaptığı diğer futbolcularla ilgili de açıklamalarda bulundu. Albayrak " Mustafa Cengiz başkanım çok özetledi. Muslera ile baya zamandır görüşüp, konuşuyoruz. Onun nasıl bir Galatasaraylı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Muslera benim sağ kolum. Bu pandemi döneminde Selçuk'la beraber futbolcularla konuşmasının talep ettim ve indirim yapmasını istedim. Başta ben indirim yapayım diyerek iyi bir indirim aldık iki kaptanım sayesinde... İki arkadaşımız indirim talebini kabul etmedi. Muslera'nın bu hareketlerini biz de camia da unutmaz. Amerika'dan ciddi teklifler geldiğini biliyorum. Muslera "Ben Galatasaraylıyım, futbolcu burada bırakmak istiyorum" dedi. Bu hareketiyle tekrar herkesin gönlünde taht kurdu. Sözleşmede iyi bir indirim yaparak dün akşam anlaşmayı sağladık. Neden bugünü seçtiğimizi söylemek istiyorum.





Geçen sene Muslera'nın talihsiz bir şekilde Rize maçında bileği kırılmıştı. Bu mukaveleyi de Rizespor maçı öncesinde yaparak ona daha da moral olmasını istiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada Mustafa Cengiz başkanıma da söylediği rakamlara hiç itiraz etmediği için kendisine teşekkür ediyorum.

Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık. İnşallah başkanımızın önüne getireceğiz.

Mostafa Mohamed ile ilgili bütün opsiyonlar Galatasaray'ın elindedir. Allah'ın izniyle Mostafa Mohamed Galatasaraylıdır. Herhangi birr sorun yok. " ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNAY BAŞARILAR DİLEDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Fernando Muslera çok özel bir insan, özel bir karakter. İş ahlakı olan bir sporcu. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada örnek gösterilecek bir kişilik. Biz Muslera ile sözleşme imzalamaktan dolayı mutluyuz. Kendisine başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.

"MUSLERA: BURASI BENİM AİLEM"

Sarı kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Fernando Muslera, "Bazen hazırlık yaparsınız konuşmak için ama başkanımız, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey'in konuşmalarından sonra bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Bu sene kulüpteki 10. senem. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlayabiliyorum. Bu zamana kadar birçok hoca, yönetim ve takım arkadaşlarıyla çalıştım. Herkes bana çok şey kattı. Türkiye'de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. O yüzden ne kadar doğru karar verdiğimi bir kez daha anlamış oldum.





Galatasaray sporculuk anlamında değil, insanlık anlamında kariyer anlamında bana çok şey kattı. Burada büyüdüm. Bana çok şey kattı. Çocuklarım burada doğdu. Onlar da Türk sayılır. Bu camiaya 3 sene daha hizmet edeceğim için çok çok mutluyum.

Tabii ki teşekkür etmek istediğim insanlar var. Başta yönetimimiz ve Fatih hocamız. Bana güvenen devamlı benim yanımda olan bir insan. Beraber çok önemli başarılara imza attık. Diğer taraftan birçok futbolcuyla çalıştım. Onlara teşekkür ediyorum. Personel anlamında Mert Çetin'e teşekkür etmek istiyorum. Şükrü'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Selçuk, Hakan Balta, Riera, Necaati. Beraber olduğum arkadaşlarım. Onlarla beraber birlikte güzel başarıya atmak istiyorum. Bu 10 senede benimle beraber olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İşte Fernando Muslera'nın diğer açıklamaları:

"TEKLİFLER VARDI AMA..."

Bugün de evimdeyim. Abdurrahim Bey'in de söylediği gibi daha farklı yerlerden teklif vardı ama ilk dakikadan itibaren benim aklımda Galatasaray vardı. En ufak bir soru işareti ve şüphe yoktu kafamda. Burada 3 sene daha kalmak için imza atacağım.

Geldiğim ilk gün verdiğim röportajda başarılar kazanmak için geldiğimi söylemiştim ve bu hep böyle oldu. Burada benim bireysel kazandığım başarılar değil. Takım arkadaşlarımla birlikte başardık. Kaç tane daha kupa varsa hepsini kazanmak istiyorum.

3 sene sonra futbolu bırakmak istemiyorum. Buffon güzel bir örnek ama 3 sene sonrasında neler yaşanacak onları düşünmek istemiyorum. Şu anki planım takım arkadaşlarıma ne kadar faydalı olabilirim onu düşünüyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra belki sportif direktör olabilirim belki kaleci antrenörü olabilirim belki Uruguay'da plajda yürüyebilirim. Daha bir karar vermedim.

Ben bıraktıktan sonra da tabii ki benim yerime Uruguaylı bir kaleci gelebilir.

"TÜRK KALECİLER GELİŞTİ"

Çok değerli isimlerle oynadım. Hepsine saygı duyuyorum. Kalecilik zor bir meslek. Sizin yapacağınız hatanın telafisi de yok. Her pozisyona saygı duyulması gerekiyor. Benim tanıdığım oynadığım Rüştü'yü örnek verebiliriz. Mert'i beğeniyorum, Uğurcan var, Altay var, Ersin var. Bunları takip ediyorum. Uzun zamandır Türk kalecilerinin ne kadar geliştiğini görebiliyorum.

Sezon sonu kim şampiyon olacak sorusuna Muslera Türkçe olarak "İnşallah Galatasaray" cevabını verdi.





Diğer takımın taraftarlarından bir ilgi ve sevgi görmek çok güzel bir şey. Beni çok mutlu ediyor. Benim her zamanki amacım o sahaya çıktığımda yüzde 100'ümü takım için camia için vererek maksimum kupa kazanmak istiyorum.

Sakatlandıktan sonra burada geçirdiğim bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra başta Mustafa Cengiz, beni hiç yalnız bırakmayan Abdurrahim Bey, Yusuf Bey. Teknik direktörümüz Fatih Terim. Çiçek gönderen, arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha aile olduğumuzu anladım. Farklı bir ülkedesiniz ve böyle zor ve duygusal anlarda bu ülke benim arkamdaydı. İnanılmaz duygulandım ve bir an önce iyileşerek camiama hizmet etmek istedim. Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Kaleci antrenörümüz Fadıl hocamın beni hazırlaması, bu tutkuyla sahalara yeniden dönebildim.

14 kupa kazandı

Deneyimli file bekçisinin Galatasaray’da 400 maça çıkmasını istediğini belirten Terim, “Bu da 2+1’e denk geliyor” ifadesini kullanmıştı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Muslera’nın Galatasaray ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzalayacağı, 2023- 2024 sezonu sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

Yıllık 2,5 milyon Euro alacağı kaydedilen Muslera, yeni sözleşmesiyle birlikte Galatasaray’da 13 yıl aralıksız görev yapmış olacak. Yıldız file bekçisi geride kalan 9 sezonunda 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

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