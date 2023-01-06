Son dakika Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 18. hafta hakemleri belli oldu! Haftanın en önemli karşılaşması Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Dev derbinin hakemi de açıklandı.

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti. Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mustafa Emre Eyisoy. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

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Süper Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler

CUMARTESİ

16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

PAZAR

13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.0 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

PAZARTESİ

17.00 Başakşehir FK - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

TFF HAKEMİN NASIL SEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftasında; dijital atama sisteminde bulunan bir müsabaka hakeminin 4 etap boyunca aynı takımların maçına atanmaması kriteri, mevcut durumda 12 hakemimizin dinlendirilmeye alınmasından dolayı 2 etaba düşürülerek hakem atamaları yapılmıştır.

3. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.

Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler şöyle:

5.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3